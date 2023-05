Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, erwartet der FSV Schifferstadt in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga Ost den VfR Grünstadt. Es ist ein Verfolgerduell, denn beide Teams stehen in der oberen Tabellenhälfte. Der FSV hat vor der Saison mit der Verpflichtung eines Akteurs einen Volltreffer gelandet.

„Die Niederlage in Bretzenheim müssen wir akzeptieren. Das war unser bisher stärkster Gegner. Aber ein Aufstieg ist eh kein Thema, die Verbandsliga ist derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar“,