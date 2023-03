Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Anhänger beider Teams waren für eine Jubelfeier bereit. Doch die Entscheidung, welcher Landesliga-Vizemeister in der kommenden Saison in der Verbandsliga Südwest antreten darf, ist noch einmal vertagt worden. Der TuS Steinbach und der FSV Schifferstadt trennten sich wie schon in Spiel eins mit einem Unentschieden.

Eine dritte Begegnung muss den dritten Verbandsliga-Aufsteiger entscheiden. Die Partie, die bei einem erneuten Remis nach regulärer Spielzeit nach einer Verlängerung oder sogar mit einem