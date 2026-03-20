Der FSV Oggersheim und insbesondere seine Traditionsmannschaft trauern um den früheren Oberligaspieler Horst Höbel, der vor wenigen Tagen und kurz vor seinem 89. Geburtstag gestorben ist. Höbel begann 1947 beim FSV mit dem Fußball und zunächst parallel beim KSV Oggersheim als Ringer und Gewichtheber. Beim FSV durchlief er alle Jugendmannschaften. Mit 18 Jahren spielte er an der Seite seines Bruders Willi in der damaligen 2. Amateurliga Vorderpfalz für den FSV, mit dem er 1957 Meister wurde. Doch erst mit der Meisterschaft 1959 stiegen die Oggersheimer in die 1. Amateurliga auf.

Danach wechselte er zu TuRa Ludwigshafen, die in der Oberliga, der damals höchsten deutschen Spielklasse, auflief. In vier Jahren absolvierte Horst Höbel für die TuRa 43 Oberligaspiele und erzielte dabei 13 Tore. Da waren wichtige Treffer dabei wie etwa 1959 beim 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern oder ein Jahr später das Siegtor zum 2:1 beim späteren Meister 1. FC Saarbrücken. Gar drei Treffer steuerte er zum 4:1-Sieg gegen Saar 05 Saarbrücken bei. 1963 wechselte er zurück nach Oggersheim und spielte ab 1964 in der Traditionsmannschaft des FSV. Mit 50 Jahren, 528 Spielen und 287 Toren beendete Horst Höbel seine Laufbahn. Die Traditionsmannschaft des FSV Oggersheim ernannte ihn 2023 zum Ehrenmitglied.