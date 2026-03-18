Der FSV Oggersheim hat den Sprung unter die Top Drei in der B-Klasse Süd verpasst. Trainer Sascha Rossel hat den Kader im Winter erweitert und mittelfristig neue Pläne.

Seit fast sieben Jahren ist Sascha Rossel beim FSV Oggersheim. Erst als Spieler, dann als Spieltrainer, jetzt seit dem neuen Jahr als allein verantwortlicher Coach. „Nach meinem dritten Kreuzbandriss habe ich meine Karriere beendet“, erzählt er. Der Verein steht in der B-Klasse Süd im Fußballkreis Rhein-Pfalz aktuell auf Rang vier mit 29 Punkten. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Blau-Weiß Oppau beträgt fünf Punkte, der Tabellendritte MSV Ludwigshafen (32) hat allerdings noch einige Nachholspiele, sodass der Blick auf die Reihenfolge tückisch ist.

Eine bessere Platzierung haben die Oggersheimer am Wochenende bei der 0:1-Niederlage in Oppau verspielt. Rossel will nicht so viel zum Spiel sagen: „Ich äußere mich nicht zu der Leistung von Schiedsrichtern.“ Nur so viel: „Die Ansetzung war äußerst unglücklich.“ Ansonsten habe der Gegner dank eines ungerechtfertigten Elfmeters früh in Führung gelegen, seine Mannschaft habe auf dem schwer zu bespielenden Hartplatz in Oppau die Chance auf den Ausgleich vergeben: „Wir haben den Strafstoß, der uns zugesprochen wurde, an den Pfosten gesetzt.“ Beide Teams hätten es mit langen Bällen versucht, ein Unentschieden wäre laut des FSC-Trainers gerecht gewesen.

Rundenstart verpatzt

Das Thema A-Klasse-Aufstieg ist für den FSV Oggersheim vorerst vom Tisch. „Wir haben den Rundenstart verschlafen, einige Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte verloren“, blickt Rossel zurück. Daraufhin sei die Mannschaft im Winter umgebaut worden. Orhan Olgun kam zur Winterpause von FC Arabia Frankenthal, ebenso Ansoumame Toure vom Ludwigshafener SC. Weitere Neuzugänge sind Mehmet Ali Aslan, Hojjatullah Nejati, Manuel Lochbrunner, Samet Simsek und Dennis Archetti.

„Wir haben damit den Kader vergrößert, sind jetzt viel flexibler und haben eine Bank mit Alternativen“, beschreibt der FSV-Übungsleiter den Vorteil. In der Vorrunde habe er zum Teil noch auf Hilfe aus der AH-Mannschaft bauen müssen. Der Kader bestehe jetzt aus rund 28 Spielern, und sei „von der Qualität her breiter aufgestellt“. Dem Coach gefällt, dass sich alle im Kader gut verstehen.

Platz drei als Ziel

Trotz der Größe sei die Mannschaft einfacher zu trainieren. „Da gibt es viel mehr Übungsformen. Alle freuen sich, können auch einmal am Wochenende beruhigt pausieren. Dass passt.“ Unterstützt wird Rossel bei den Trainingseinheiten am Dienstag und am Donnerstag von seinem Torwarttrainer Christian Roßbach. Zusätzlich habe der Verein eine Videokamera angeschafft, um die Spiele besser analysieren zu können.

Vor der Niederlage in Oppau hatte Oggersheim drei Sieg in Folge eingefahren. Das Saisonziel wurde laut Rossel angepasst: „Wir haben uns vorgenommen, den dritten Platz anzupeilen.“ Blau-Weiß Oppau sei in greifbarer Nähe, die anderen Spitzenteams träten noch gegeneinander an.

Kommende Saison angreifen

Im Verein übernimmt Rossel auch an anderer Stelle Verantwortung. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung ist sein Vater Norbert Rossel zum Vorsitzenden gewählt worden, Sascha Rossel ist zweiter Vorsitzender. „Wir werden von ehemaligen FSV-lern in unserer Arbeit unterstützt“, stellt er fest.

Der Klub besitzt seit dem vergangenen Oktober zudem eine Inklusionsmannschaft. Aktuell sind dort laut Rossel sechs Spieler aktiv, sie werden von Alexandre Terrenoire trainiert. Hier gebe es noch Platz für Neuzugänge.

„Ich glaube, dass wir uns immer das höchste Ziel setzen sollten“, blickt der FSV-Übungsleiter schon einmal in die nahe Zukunft. In der kommenden Saison will die Mannschaft den Aufstieg in die A-Klasse angehen. „Wir planen bereits für den Sommer.“ So hätten bereits mehr oder weniger alle Spieler für die nächste Runde zugesagt. Den Rest der aktuellen Saison gelte es, sich einzuspielen, um gestärkt diese Aufgabe anzugehen. „Wir planen noch vier oder fünf Neuzugänge“, verrät Rossel.