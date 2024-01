Spitzenspiel in der Frauen-Oberliga: Primus FSG Ketsch/Friesenheim hatte seine Probleme gegen den Tabellenvierten TSG Haßloch. Die Gäste hatten einen schmerzlichen Ausfall zu verkraften.

Das Pfalzderby war wahrlich kein Selbstläufer für die Gastgeberinnen. Die TSG Haßloch hatte zahlreiche Fans in die Günter-Braun-Halle mitgebracht, die lautstark mit Trommelunterstützung ihre Spielerinnen rhythmisch nach vorne peitschten. Möglicherweise hatten an diesem Freitagabend die gleichzeitigen Auftritte der deutschen Handball-Nationalmannschaft und das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern sichtbar ihre Spuren auf der Tribüne hinterlassen. Vor allem bei Angriffen der Gastgeberinnen blieb es überraschend leise in der Halle.

Und irgendwie wussten das die Gäste zu nutzen. Konzentriert starteten sie in der Abwehr, und schlugen den Tabellenführer mit seinen eigenen Waffen: schnelle Gegenstöße führten immer wieder zur knappen Führung der TSG. Das 7:8 sollte allerdings der letzte Zwischenstand zugunsten der Haßlocherinnen sein. „Wir sind schwer in die Partie gestartet. Es ist einfach eine junge Mannschaft. Da ist noch nicht alles so abgeklärt“, sollte FSG-Trainer Eyub Erden später feststellen.

Verletzung schlägt durch

Nach einer Viertelstunde bekamen die Gastgeberinnen die Begegnung und den Gegner besser in den Griff. Die Abwehr packte zu, Haßloch fand immer weniger Lücken in der FSG-Abwehr. Vier Zeitstrafen leistete sich Erdens Auswahl über die 60 Minuten, Haßloch agierte dreimal in Unterzahl.

Die entscheidende Situation für TSG-Trainer Benedikt Hettich dann in der 23. Minute: Ina Bühl musste verletzt vom Feld. „Das war eine einschneidende Situation“, stellte der TSG-Übungsleiter später fest. „Ina war eine unserer schnellsten Spielerinnen. Es war danach für uns schwer, den schnellen Angriffen der Friesenheimerinnen etwas entgegenzusetzen. Es hat auch etwas mit unserer Mentalität gemacht“, erläuterte er.

Fünf Treffer: Lucie Krein ist hier für Haßloch erfolgreich. Foto: Landry

Der Spielstand spiegelte dies schnell wider: Nach dem 12:10 zogen die Gastgeberinnen immer weiter davon: über 16:20 bis hin zum 19:14-Halbzeitstand. Es war die Vorentscheidung in der Begegnung.

Am Ende klar

Nach dem Seitenwechsel war es eine einseitige Begegnung. Trotz der weiter lautstarken Unterstützung von den Rängen, scheiterte die TSG Haßloch nun immer wieder an der aufmerksamen FSG-Abwehr. „Wir hatten das Spiel in der zweiten Hälfte besser unter Kontrolle“, stellte Erden zufrieden fest. Jetzt setzte seine Mannschaft die Vorgaben um. Ballgewinnen folgte zumeist ein schnelles Umschalten, die Außenspielerinnen kamen immer wieder zu freien Würfen auf das Gästetor. Beste Werferin an diesem Tag war Mitteakteurin Rebecca Brecht mit 15 Treffern. Jana Heidger und Mona Kuczaty kamen jeweils auf sieben Tore. Bei Haßloch warf Mona Illy zehn Tore, Lucie Krein fünf . Katharina Scheid und Katharina Schmitt trafen jeweils viermal für die Gäste. Hettich wechselte in Hälfte zwei mit Julia Spieß eine große Kreisläuferin ein, um auf dieser Position einen Vorteil zu erhalten. Das ging aber auf Kosten der Schnelligkeit in der Mannschaft. Das zeigt der 40:31-Endstand.

„Ich hatte vor der Partie gesagt, dass es gegen den Tabellenführer auf drei Dinge ankommt: Rückzug, Rückzug, Rückzug“, erläuterte Hettich mit einem Grinsen. „Wir wollten bei FSG-Angriffen wieder schnell wieder hinten sein. Das hat dann nicht mehr so gut funktioniert. Am Ende fehlten uns auch die Körner.“ Und auch sein Gegenüber Erden sah letztlich über die Anfangsschwierigkeiten hinweg: „Ja, klar sind wir schwer in die Begegnung gestartet. Aber am Ende hat meine Mannschaft 40 Tore erzielt. Da darf ich dann auch nicht mehr meckern“, stellte der FSG-Coach mit Blick auf den Erfolg gegen den Tabellenvierten nicht unzufrieden fest.