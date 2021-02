Aufgrund des derzeitigen Dauerfrosts sei das übliche Angebot auf den Ludwigshafener Wochenmärkten nur eingeschränkt verfügbar. Das hat die Marketinggesellschaft Lukom mitgeteilt. Sie organisiert und verantwortet die Wochenmärkte. Laut Lukom schädigen sehr tiefe Temperaturen die Qualität der Frischware an Gemüse und Obst. Daher hätten sich einige Händler dazu entschieden, momentan auf ihre Stände auf den Wochenmärkten zu verzichten. Die Lukom hofft, dass es sich nur um eine kurzfristige Einschränkung handelt. Die Verantwortlichen verweisen auf die Wettervorhersage: „Richtung Wochenende ist wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen. Somit sollten die Märkte bereits am Samstag voraussichtlich wieder im Normalbetrieb stattfinden.“ Am Mittwoch gibt es Wochenmärkte in Friesenheim, Mitte und Mundenheim. Am Donnerstag sind Nord und Oppau an der Reihe, am Freitag dann Mitte, Oggersheim, Gartenstadt und Edigheim. Am Samstag folgen die Märkte in Nord, Friesenheim und Mundenheim.