Zwei schwer verletzte Autofahrer und 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der L597 zwischen Schwetzingen und dem Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ereignet hat. Wie die Polizei meldet, war ein 33-jähriger Toyota-Fahrer gegen 12.45 Uhr auf der Landstraße in Richtung Friedrichsfeld unterwegs. Weil er auf regennasser Straße zu schnell fuhr, geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lieferwagen zusammen. Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Acker geschleudert. Der Toyota kam quer zwischen den beiden Fahrstreifen zum Stehen. Sowohl der Pkw- als auch der 29-jährige Lieferwagenfahrer wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die L597 musste von 13 bis 15.50 Uhr voll gesperrt werden.