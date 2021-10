Als ein 37-Jähriger am Donnerstagmittag in der Lagerhausstraße (Stadtteil Süd) aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abkam und auf die Gegenfahrbahn fuhr, ist er dort frontal mit einem Müllfahrzeug kollidiert. Durch den Zusammenstoß drehte sich laut Polizeibericht das Auto, und der 37-Jährige wurde eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann, er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrzeuginsassen des Müllautos erlitten laut Polizei ebenfalls leichte Verletzungen. Die Lagerhausstraße musste ab 13.50 Uhr für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro.