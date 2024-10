Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zwischen einem Bus und einem Auto am Montagmittag im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld. Der Unfall ereignete sich laut Feuerwehr auf der Friedrichsfelder Landstraße auf Höhe der Kreuzung mit dem Eichhörnchenweg. Bei dem Bus handelte es sich um einen Schienenersatzverkehr, der zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste an Bord hatte. Zwei Autoinsassen wurden verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zum entstandenen Schaden machte die Feuerwehr nicht.