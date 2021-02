7500 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Freitagabend gegen 18 Uhr ein Unfall in der Innenstadt verursacht. Ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen war mit seinem Auto in der Heinigstraße vom Felix-Bowling-Center aus kommend unterwegs. An der Einmündung zur Sumgaitallee wollte er nach links abbiegen. Wegen des blendenden Sonnenscheins übersah der 31-Jährige das Rotsignal der Ampel und den Wagen eines ihm entgegenkommenden 27-Jährigen aus Ludwigshafen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem aber niemand verletzt wurde. Allerdings kam es bei beiden Autos zu einem wirtschaftlichen Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung des Rotlichts.