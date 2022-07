Ein 52-jähriger Autofahrer ist laut Polizei am Samstag gegen 17 Uhr auf dem Oppauer Wolfsgrubenweg unterwegs gewesen, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit dem Auto einer 31-Jährigen zusammenstieß. Diese, wie auch eine 45-jährige Mitfahrerin, sind den Beamten zufolge bei dem Unfall leicht verletzt worden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben, sein Führerschein wurde sichergestellt.