Totalschaden an beiden Autos – so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr an der Pylon-Brücke ereignet hat. Von der Brücke kommend, wollte ein 18-Jähriger laut Polizei auf der B37 die Abfahrt Bruchwiesenstraße nehmen, als ihm im Kurvenbereich das Heck nach links ausbrach. Der Versuch des jungen Mannes gegenzulenken, missglückte. Das Auto brach nämlich nach rechts aus, sodass es auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Beamten weiter mitteilen, kam es daraufhin zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 38-Jährigen. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt, beide Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro.