17 frischgebackene Steuerfachangestellte haben die Berufsbildende Schule in Ludwigshafen abgeschlossen, davon einer mit der Note „sehr gut“. Jan-Felix Tapio Schoedder aus Ludwigshafen, wurde für seine Leistung jetzt auch von der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz geehrt. Er absolvierte seine Ausbildung bei der Steuerberatungsgesellschaft Ast in Ludwigshafen.

Landesweit haben insgesamt 254 Prüflinge aus 210 Kanzleien haben ihre Prüfung erfolgreich bestanden, wobei 23 von ihnen die Ausbildung mit Bestnote abschlossen. Zu den Absolventen zählen neben den Auszubildenden auch Personen aus betrieblicher Umschulung, externe Prüflinge sowie Studierende im dualen Studium.

Bei der Feier in der Bitburger Stadthalle lobte Kammerpräsident Walter Sesterhenn die jungen Steuerfachangestellten für ihre bemerkenswerten Leistungen: „In den vergangenen drei Jahren haben Sie eine äußerst anspruchsvolle und vielschichtige Ausbildung erfolgreich gemeistert.“ Sesterhenn bedankte sich auch bei den Kanzleien, die den angehenden Steuerfachangestellten die praktische Ausbildung ermöglicht haben, und betonte, wie wichtig diese Nachwuchsförderung im Hinblick auf den zunehmenden Fachkräftemangel sei. „Nur wenn wir Steuerberater und andere Branchenvertreter gemeinsam anpacken und uns aktiv für die Aus- und Weiterbildungsbedingungen einsetzen, können wir die Zukunft der Kanzleien in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland sichern“, bekräftigte er.