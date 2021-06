Die Bürgerbeteiligung für das Projekt „Frische Ideen für die City“ ist gestartet. Ab sofort können alle Interessierten im Internet auf einer Ideenkarte, die das vorläufige Stadterneuerungsgebiet Mitte/Nord zeigt, Lieblingsstellen und Orte, die verbesserungswürdig sind, markieren und beschreiben. Die Stadtplaner erhoffen sich Hinweise zur Wohn- und Umfeldsituation und der Mobilität in der City, also ob man sich eher mit Bus, Bahn, Auto, Rad oder zu Fuß in der Innenstadt bewegt. Abgefragt wird auch die Zufriedenheit mit den Einkaufsmöglichkeiten, der Gastronomie und dem kulturellen Angebot sowie den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Die Fragebögen liegen zusätzlich im Rathaus aus und können dort, wenn sie ausgefüllt sind, in den Briefkasten geworfen werden. Der Online-Dialog und die Fragebogenaktion enden am 15. Juni.

Im Netz



www.ludwigshafen-diskutiert.de