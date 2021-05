Wie geht’s weiter mit dem ehemaligen Aral-Areal in der Friesenheimer Sternstraße? Wie stark ist der Boden belastet? Fragen wie diese beschäftigen den Ortsbeirat seit mehr als zehn Jahren. Von skandalösen Begleitumständen sprechen die Grünen. Der Mineralölkonzern BP hält als Pächter dagegen. Der Ortsvorsteher ist irritiert, das Grundstück sehr begehrt.

Friesenheim mit seinen inzwischen über 19.000 Einwohnern ist ein beliebter Stadtteil. Doch Bauland und Wohnraum sind knapp. Umso ärgerlicher ist es für Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD), dass ein „Filetgrundstück“ in der Sternstraße seit einer halben Ewigkeit brach liegt: das 1200 Quadratmeter große Gelände der ehemaligen Aral-Tankstelle. Sie wurde 2009 zurückgebaut. Eigentümerin des Grundstücks ist die Stadt, Pächter der Mineralölkonzern BP, zu dem die Aral-Gesellschaft gehört.

Henkel zufolge gibt es drei konkrete Privatinteressenten für das Gelände, unter anderem aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Doch die müssen sich weiter gedulden, denn noch ist unklar, wie das Gelände künftig genutzt werden kann. Vor drei Jahren habe ein Investor sogar Pläne für ein Ärztehaus inklusive Nahversorgung geschmiedet, berichtet Henkel. Der sei allerdings längst abgesprungen.

Grüne monieren „Verzögerungstaktik“

Das Areal neben dem Autohaus Berati ist von einem Metallzaun umgeben. Gras wächst dort nur spärlich, am Rand stehen ein paar Bäume. Kürzlich kritisierten die Grünen: „Seit Jahren tut sich auf dem verlassenen Grundstück nichts. Der Mieter BP erklärt sich nicht bereit, den von ihm verursachten Umweltschaden zu bekämpfen.“ Für Hans-Uwe Daumann, umweltpolitischer Sprecher im Stadtrat, ist die jahrelange Pattsituation in der Sternstraße ein Skandal: „Wir gehen davon aus, dass sich Bodenkontamination und Grundwassergefährdung im Laufe der Jahre verschlimmern.“ BP nehme mit seiner Verzögerungstaktik erhebliche Umweltrisiken in Kauf – „auf Kosten der Allgemeinheit“.

Kritik des Ortsvorstehers

Bei der jüngsten Ortsbeiratssitzung am 20. April fand auch Ortsvorsteher Henkel deutliche Worte: BP weigere sich, ein Gutachten für das mit Giftstoffen belastete Areal zu erstellen, weil dies zu kostspielig sei. „Die leisten sich den Luxus, nichts zu machen, der Stadt sind die Hände gebunden. Uns bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder auf die Missstände hinzuweisen“, meinte er. „Das ist sehr unbefriedigend.“ Mit seiner Kritik habe er nach dem jahrelangen Stillstand eine Reaktion provozieren wollen, sagte Henkel auf Anfrage. Das Gremium fühle sich weder von BP noch von der Stadt ausreichend informiert.

„Bebauung ist möglich“

Der Konter des Mineralölkonzerns ließ nicht lange auf sich warten: Bereits seit dem Rückbau der Tankstelle werde zur Kontrolle ein sogenanntes Grundwassermonitoring durchgeführt, erklärte Stefanie Hansen im Nachgang der Sitzung gegenüber der RHEINPFALZ. Sie ist Leiterin der Unternehmenskommunikation von BP Europa in Bochum. Zudem habe es in enger Abstimmung mit den Behörden weiterführende Bodenuntersuchungen, Gutachten sowie Variantenstudien zu möglichen Maßnahmen gegeben.

BP: Keine weiteren Sanierungsschritte

Nach Auffassung des Gutachters seien weitere Sanierungsschritte nicht notwendig, betonte Hansen. Ihr für Ortsvorsteher Henkel überraschendes Fazit: „Das Grundstück könnte durchaus wieder bebaut werden.“

Hansens Angaben zufolge gab es am 30. April eine Videokonferenz mit einem Gutachter, Vertretern der Stadt und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Der Oberen Bodenschutzbehörde sei dabei ein Gutachten vorgelegt worden. Henkel war nicht eingeladen. „Die Rolle des Ortsvorstehers in dieser Show wird extrem überbewertet“, sagte er am Dienstag.

Stadt will Untersuchung intensiv prüfen

„Eine Bebauung ist grundsätzlich möglich“, bestätigte eine SGD-Sprecherin den Konferenztermin wie auch Hansens Einschätzung. „Im Rahmen des Bauantrags muss mit der SGD Süd abgestimmt werden, welche bodenschutzrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen sind. Diese sind nutzungsabhängig.“ Sprich: Es kommt darauf an, was dort entstehen soll.

Die Konzentrationen von Schadstoffen im Grundwasser nehme stetig ab, berichtete die SGD-Sprecherin. Restbelastungen im Bereich der ehemaligen Tankstelle beschränkten sich auf eine überschaubare Fläche von zehn mal zehn Meter, also 100 Quadratmeter. Die Grenzwerte im Grundwasser würden unterschritten. Allerdings fehle der Nachweis, dass die sogenannte Grundwasserfahne nicht „mobil“ sei, also nicht „wandert“. Dieser müsse von BP nachgeliefert werden. Grundsätzlich habe der Betrieb der Tankstelle zu „treibstofftypischen Boden- und Grundwasserbelastungen auf dem Gelände und im Grundwasserabstrom“ geführt.

Beauftragt die Stadt ein Zweitgutachten?

Für die Verwaltung erklärte Rainer Ritthaler als Leiter des Umweltbereichs, dass die Stadt das BP-Gutachten in den nächsten Wochen „intensiv prüfen“ und eventuell ein Zweitgutachten beauftragen werde. Von der Bewertung des Gutachtens durch die SGD hänge ab, ob und in welchem Umfang das Areal saniert werden müsse. Noch unklar sei, wie die Stadt mit dem Votum der Behörde umgehe und ob Schadensersatzansprüche gegenüber BP geltend gemacht würden.

„Wollen das so schnell wie möglich lösen“

Zu den Modalitäten des Pachtvertrags mit BP machte Ritthaler ebenso keine Angaben wie zum Ausmaß der Bodenbelastung und zu möglichen Auswirkungen auf direkte Anlieger. Weil es in der Vergangenheit durchaus Meinungsverschiedenheiten zwischen der Stadt und BP zur Einschätzung der Lage gegeben habe und umfangreiche Gutachten Zeitfresser seien, habe sich der ganze Prozess über Jahre hingezogen. „Es geht darum, dass der Stadt kein Schaden zurückbleibt. Wir wollen versuchen, das jetzt so schnell wie möglich zu lösen“, versicherte Ritthaler – ohne eine Prognose abzugeben.

Experte soll Rat informieren

Ortsvorsteher Henkel erfuhr von den Entwicklungen im Hintergrund im Zuge der RHEINPFALZ-Recherchen. Er denkt nun darüber nach, einen Stadtexperten in eine der anstehenden Ortsbeiratssitzungen einzuladen, um Klarheit in der Frage zu schaffen, ob und wann eine Bebauung vor Ort gemäß dem Flächennutzungsplan möglich ist. Am 20. Juni oder am 7. September wären die nächsten Gelegenheiten. Bis dahin ist der Friesenheimer Tankstellenblues noch nicht zu Ende gespielt.

Kommentar: Doppel-Belastung

Die Stadt sollte den Ortsbeirat schleunigst darüber informieren, wie es um das Areal bestellt ist.

Mal ganz abgesehen davon, dass die Friesenheimer Öffentlichkeit – und nicht nur die – gerne wüsste, wie stark der Boden des ehemaligen Aral-Areals tatsächlich verunreinigt ist, zeigt das Beispiel Sternstraße einmal mehr: Die Kommunikation zwischen dem Kosmos Rathaus und seinen Stadtteil-Satelliten ist ausbaufähig. Warum wird der Ortsbeirat nicht über aktuelle Entwicklungen informiert? Wieso weiß der Ortsvorsteher nichts von wichtigen Konferenzen? Hätte man zwischendurch mal Tacheles geredet, würden die Spekulationen im Umfeld nicht dermaßen ins Kraut schießen. Solche Probleme sind buchstäblich hausgemacht.