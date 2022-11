Im Nachgang zum 1250. Ortsjubiläum und am Vorabend der nachgezogenen Feierstunde am 18. November im August-Wagner-Haus legt der Museumsverein Friesenheim sein neuestes Buchprojekt vor. Im ersten Teil des großformatigen Bandes wird anhand von Kartendarstellungen die bauliche Entwicklung Friesenheims in den vergangenen 400 Jahren nachvollzogen. Im zweiten Teil werden Ereignisse aus dieser langen Geschichte chronologisch aufbereitet.

Die Autoren Günther Lambert und Werner Appel stellen ihr Buch am 17. November, 18 Uhr, im Gemeindehaus am Otto-Buckel-Platz selbst vor. Zum Preis von 19,80 Euro kann der Band an diesem Abend gekauft werden. Vertrieben wird er auch jeden ersten Sonntag im Monat im Museum im Gemeindehaus.