Große Resonanz zum fünften Geburtstag: Mit über 150 Anmeldungen geht der fünfte Friesenheimer Hofflohmarkt am Samstag, 17. September, 13 bis 17 Uhr, an den Start. Zum Jubiläum haben sich die Ausrichter eine kleine Aktion überlegt. Teilnehmende Höfe sollen Straßenkreide bereit halten. So soll ein verbindendes Straßenbild durch den Stadtteil entstehen. „Wir sind gespannt, ob das klappt“, sagen Jenny Hoock und Stefanie Börger vom Organisationsteam. Neben privaten Haushalten hätten sich auch einige „Institutionen“ angemeldet, wie der VfR, der Museumsverein, Kitas und eine Jugendhilfeeinrichtung. „Es wird natürlich auch wieder Musik, Garteneinblicke, Kreatives, gute Laune und gutes Wetter geben“, so Hoock und Börger. Der Straßenplan ist online abrufbar unter http://u.osmfr.org/m/790767/ und wird auf der Webseite www.friesenheimerhofflohmarkt.de, Facebook und Instagram veröffentlicht. Am Veranstaltungstag liegt er bei den Anbietern aus.