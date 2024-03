Am Samstag, 8. Juni, 13 bis 17 Uhr, steigt die mittlerweile sechste Ausgabe des Friesenheimer Hofflohmarkts – eine nachbarschaftliche, nicht gewerbliche Aktion nur für private Verkäufer und Käufer. Der Flohmarktverkauf findet in den Höfen der angemeldeten Häuser (oder auf sonstigen privaten Flächen) statt. Das Anmeldeformular steht ab sofort im Netz unter www.friesenheimerhofflohmarkt.de bereit, so die Organisatorinnen.