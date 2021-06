Gute Nachricht für Friesenheim: Laut Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) steht der vierten Ausgabe des Friesenheimer Hofflohmarkts nichts im Wege. Sie soll am Samstag, 11. September, über die Bühne gehen. 130 bis 180 Haushalte wollen sich Henkel zufolge daran beteiligen, kündigte er am Dienstag im Ortsbeirat an. Weil es eine dezentrale Veranstaltung sei, könnten Corona-Auflagen eingehalten werden. „Ein Stück Normalität kehrt zurück“, freute er sich.