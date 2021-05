Es könnte der größte Auftritt in der Vereinsgeschichte sein: Die Friesenheimer Bauchtanzgruppe Arousa hat eine Einladung zum nächsten Ludwigshafener Stadtfest bekommen. Die sieben Damen im reiferen Alter haben scherzhaft ihre Dienste angeboten und wurden erhört. Der letzte Auftritt auf einer Kerwe liegt zehn Jahre zurück. Einige „Zuckerpüppchen“ haben noch Vorbehalte, aber eine wird nicht kneifen.

Arousa – das heißt „Zuckerpüppchen“. Was die Gruppe 1991 dazu bewogen hat, sich so zu nennen, weiß Eva Kraut noch ganz genau: „Wir haben uns durch das Lied ,Das ist die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe’ von Bill Ramsey inspirieren lassen“, erklärt die Friesenheimerin. „Wir hatten uns zuerst überlegt, als Töchter der Wüste aufzutreten, aber die Befürchtung, dass bei Ansagen daraus auf gut pfälzisch ,die wieschte Deschder’ wird.“ Im Vordergrund stand dann, dass der Name schön und exotisch klingt und die wenigsten Zuschauer des Arabischen mächtig waren. Jede Tänzerin hat auch einen Künstlernamen: Eva heißt auf Arabisch Hawa mit der Betonung auf dem zweiten A, sagt Eva Kraut.

Eine bewegte Geschichte liegt hinter dem Ensemble, das nun wieder ins Blickfeld gerückt ist. Stadtfestplaner Stefan Tielkes hatte im RHEINPFALZ-Interview erzählt, wie schwer es sei, Stars für die Bühne zu finden. Er sei schon kurz davor gewesen, eine Bauchtanzgruppe aus der Stadt zu engagieren. Das las Eva Kraut, schrieb einen Leserbrief und machte auf die Arousa-Truppe aufmerksam. Prompt kam von der Lukom die Einladung, beim nächsten Stadtfest aufzutreten.

Sieben Frauen sind noch dabei

Sieben Frauen zählen noch zu der einst wohl größten orientalischen Tanzgruppe der Region. Als Bauchtanz wird der orientalische Tanz übrigens bezeichnet, weil er in Hollywood-Filmen der 1930er Jahre unter dem Namen „Bellydance“ Furore machte. Nach Europa schwappte die Welle in den 1970er Jahren – und nach Ludwigshafen in den Neunzigern. „Es gab einen regelrechten Boom“, erzählt Eva Kraut, die von Anfang an dabei ist. „Das ist vergleichbar mit Zumba vor ein paar Jahren.“

Zuerst siedelte sich die Gruppe beim Sportforum an und wechselte dann zur Laufstegschule, die seit ein paar Jahren als Tanz- und Sportbühne firmiert. Vor allem in den 1990ern fehlten die Frauen in den glitzernden Kostümen auf keinem Straßenfest und versetzten vor allem die kleinen Zuschauerinnen in Verzücken. „Bist Du eine Prinzessin?“ habe so manches kleine Mädchen sie gefragt, erinnert sich Christina Hasel lächelnd. Auch die Internationalen Tage und etliche Fasnachtssitzungen versüßten die „Zuckerpüppchen“.

Zwischen 60 und 70 Jahre alt

Die Tänzerinnen hatten zum Beginn ihrer Karriere ein Durchschnittsalter von 30 Jahren, jetzt sind sie 60 bis 70 Jahre alt. Im Vordergrund stehen Fitness und Haltung sowie Spaß an der Bewegung, erklärt Eva Kraut. Trainiert werden sie seit 1996 von Petra Vogt. Aber seit März haben die Frauen wegen Corona nicht mehr unter Anleitung getanzt – das fehle schon sehr. Die Arousa-Frauen treffen sich zum Austausch, den Tanz zur Musik ersetze das aber nicht.

Nach den Sommerferien soll es in der Turnhalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums wieder losgehen, immer dienstags ab 19 Uhr für eineinhalb Stunden. Keine Frau brauche zu befürchten, dass sie zu dick sein könnte, machen Kraut und Hasel Werbung für neue Mitglieder. Der Spaß an der Bewegung stehe im Vordergrund. Einfache Sportkleidung und Gymnastik-Schläppchen reichen aus. Lediglich ein Gefühl für Rhythmus sollte nicht fehlen.

Faible für orientalische Musik

Christina Hasel ist damals zum Bauchtanz gekommen, weil sie für das Tanzen nicht abhängig von einem Mann sein wollte, der die Führung übernimmt. Kraut gefiel die orientalische Musik. „Wenn ich durch den Hemshof gehe und aus den Autoradios kommen die Melodien, dann zuckt es schon in meinen Füßen“, erzählt sie.

Kraut mag die „modernen Sachen“, die aus Marokko und der Türkei beeinflusst sind und freut sich, dass Sänger wie Tarkan mit dem „Kuss-Song“ (im Original heißt er Simarik) populär geworden sind. „Das geht in die Füße und die Hüften, der ganze Körper ist beteiligt“, betont auch Hasel. „Bauchtanz ist vergleichbar mit dem Tanzen der jungen Leute in der Disko, die bewegen sich ja auch zur Musik, wie es ihnen einfällt.“ Das bestätigt Eva Kraut: „Einstudierte Choreografien, wie wir sie haben, sind eigentlich untypisch. Die orientalischen Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich zur Musik, mit der sie aufgewachsen sind. Aber das deutsche Publikum erwartet eine Mischung aus Fernsehballett und Tanzmariechen.“

Lustige Erinnerungen

Im Training orientieren sich die Arousa-Frauen an den Bewegungsabläufen, die sie schon kennen – langweilig werde es trotzdem nicht. Ambitionen gehen ihnen ab. Es gab damals eine Bauchtanz-Gruppen-Szene, die sich gegenseitig besucht hat und einmal einen Wettbewerb des Sportbunds in Rodalben – „aber das ist nicht unsere Liga. Für uns ist das Freizeit, da wollen wir Spaß haben“, sagt Kraut.

Die beiden Frauen haben einige lustige Erinnerungen an Auftritte, bei denen sich die Perücken verhakten oder die Tänzerinnen ohne Brille nichts mehr gesehen haben und den Abgang von der Bühne nicht mehr fanden. Pannen habe es auch oft im Zusammenhang mit den Umkleiden bei Auftritten gegeben: Fehlende Vorhänge und der Verweis auf die Damentoiletten seien die kleinsten Probleme gewesen. „Auch bei widrigen Umständen und stundenlangen Verzögerungen haben wir immer zusammengehalten“, erinnert sich Kraut gern zurück. Schwierig wurde es manchmal bei rutschigen Bühnen, auf denen noch der Regen in Pfützen stand, oder Kabel auf der Tanzfläche zu Stolperfallen wurden.

Zuletzt vor zehn Jahren auf der Bühne

Der jüngste Auftritt war auf der Kerwe in Oggersheim vor mehr als zehn Jahren. „Seither tanzen wir im Training oder auf unseren Geburtstagen“, fasst Eva Kraut zusammen. Ob es wirklich zu einem Auftritt beim Stadtfest kommt, darauf wetten die beiden nicht. „Wer will uns alte Schachteln denn noch sehen?“ fragt Christina Hasel. In Ägypten gebe es durchaus Tänzerinnen, die mit über 70 Jahren auftreten. „Viele verbinden mit Bauchtanz Erotik und dann kommen da so Tanten, die da rumwackeln…“ Eva Kraut hingegen sagt, sie stehe zu ihrem Wort. „Mal gucken, ob wir es durchziehen. Vielleicht übergeben wir dem Topact die Blumen mit Tanz.“ Die Reaktion von Stadtfest-Organisator Tielkes habe sie gefreut. „Der versteht Spaß“, meint sie. Den Leserbrief habe sie damals für die ganze Truppe geschrieben, die Idee kam beim Kaffeetrinken.

Noch Fragen?