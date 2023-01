In der Carl-Bosch-Straße ist es am Freitagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn der Linie 8 gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug laut Polizei in das Gleisbett geschoben. Dessen 29-jähriger Fahrer sei hierbei leicht verletzt worden. Bei dem Verkehrsunfall entstand den Beamten zufolge ein Gesamtschaden von zirka 30.000 bis 40.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise unter Telefon 0621-9632222.