An der Kreuzung Sternstraße Ecke Industriestraße ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei missachtete ein 24-Jähriger die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs, sodass es gegen 19.45 Uhr zur Kollision kam. Das Auto eines 31-Jährigen geriet dabei ins Schleudern und stieß den Beamten zufolge gegen einen weiteren PKW in der Industriestraße. An allen drei Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die beiden Insassen des von rechts kommenden Fahrzeugs, sowie der ebenfalls 31-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs, wurden laut Polizei leicht verletzt. Den 24-jährigen Fahrer erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise unter Telefon 0621 963 -2222.