Weil beim zweispurigen Abbiegen in die Friesenheimer Brunckstraße immer wieder Unfälle passieren – im Jahr 2020 wurden laut Stadtverwaltung fünf Unfälle polizeilich registriert, 2021 waren es vier, in diesem Jahr bereits drei – steht die Einmündung Ruthenstraße/Brunckstraße bereits seit längerer Zeit unter Beobachtung der Unfallkommission. Diese setzt sich aus Vertretern der Stadt, Polizei, Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft, ADAC sowie ADFC zusammen. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Ruthenstraße hat das Gremium jetzt die Reduzierung auf einen Fahrstreifen beschlossen. Die Maßnahme sei am Donnerstag mittels Baken und Markierungen bereits umgesetzt worden und soll zunächst als Probephase mindestens drei Monate laufen. Wie die Stadt weiter mitteilt, wird die Unfallkommission die Situation intensiv beobachten. Sollte sich die Maßnahme bewähren, werde eine dauerhafte bauliche Lösung angestrebt.