Zu einem Flächenbrand ist die Feuerwehr Ludwigshafen am Samstag um 17.45 Uhr im Bereich der Gleise südlich der Industriestraße in Friesenheim gerufen worden. Der Polizei zufolge stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte die ausgetrocknete Vegetation entlang der Gleise auf einer Länge von rund 30 Metern in Flammen. Der Brand konnte mit Wasserwerfer und Strahlrohr rasch gelöscht werden. Für die Dauer der Löschmaßnahmen waren drei Bahngleise vom Hauptbahnhof bis Oggersheim durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn (DB) gesperrt. Im Einsatz waren 18 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Feuerwehr Ludwigshafen, die Polizei sowie der DB-Notfallmanager.