Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Donnerstagabend in Friesenheim zusammengeprallt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde gegen 19 Uhr in der Carl-Bosch-Straße weder der 40-jährige Autofahrer noch die 45-jährige Straßenbahnfahrerin verletzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.