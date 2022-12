Ein elfjähriges Kind hat nach Polizeiangaben am Sonntag ein Skateboard auf die Straßenbahngleise an der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus in Friesenheim gelegt. Zu einer Gefährdung des dortigen Schienenverkehrs kam es jedoch zum Glück nicht. Die Polizei konnte das Kind ermitteln und brachte es nach Hause zu den Eltern. Mit elf Jahren sind Kinder noch nicht strafmündig.