In Friesenheim sorgen Halteverbotsschilder ausnahmsweise einmal für Heiterkeit. Denn ein Zusatz signalisiert dem Betrachter, dass das Halteverbot am 29. Februar um 7 morgens in Kraft treten soll. Doch diesen Tag gibt es nur in Schaltjahren – also alle vier Jahre. Zuletzt gab es 2020 ein Schaltjahr mit einem 29. Februar, der nächste wird erst 2024 fällig. Gesichtet wurden die Schilder am Alwin-Mittasch-Platz und in der Riedsaumstraße. Wer den Zusatz angebracht hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht sollen die Schilder bis zum kommenden Jahr deponiert werden, meint eine amüsierte Anwohnerin, die uns ein Bild vom Mittasch-Platz geschickt hat.