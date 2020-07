Auf dem Friedhof in Friesenheim beginnen am Mittwoch, 5. August, die vorbereitenden Arbeiten zur Sanierung der Trauerhalle. Laut Stadtverwaltung wird zunächst ein Gerüst aufgebaut. Die Halle ist in die Jahre gekommen, der Putz bröckelt, an einigen Stellen liegt bereits das Mauerwerk frei. Zu den Bauarbeiten gehören Erneuerungen am Dach, an den Fenstern und der Fassade. Im nächsten Jahr werden dann laut Stadt noch die Innenräume saniert. Insgesamt sind für die Arbeiten Kosten in Höhe von 640.000 Euro bewilligt. Während der Arbeiten wird es zu Behinderungen und Einschränkungen kommen. „Die ordnungsgemäße und pietätvolle Durchführung der Bestattungen“ werde aber weiterhin gewährleistet, heißt es.