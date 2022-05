Mitte Mai hat der neu gewählte Vorstand des Museumsvereins Friesenheim noch stolz vor der Tafel am Gemeindehaus am Otto-Buckel-Platz posiert. Jetzt „zieren“ die Wand unterhalb des Stadtteilwappens nur noch vier hässliche Löcher. Unbekannte haben den metallenen Hinweis auf das Museum grob entfernt. Aufgefallen ist der Verlust vor einer Woche Veranstaltern und Besuchern des zweiten Museumsflohmarkts. Dort seien reichlich alte metallene Gegenstände zum günstigen Preis angeboten worden – im Gewicht weit mehr als das Museumslogo auf die Waage gebracht habe. Übrig geblieben sind stattdessen vier große Löcher in der zur Luitpoldstraße zeigenden Seite des Gemeindehauses in etwa 1,70 Meter Höhe, bedauert Museumsvereinsvorsitzender Günther Lambert. Die Dübellöcher sind an den Rändern zerfranst, was für die rohe Gewalt spricht, mit der die Plakette aus der Fassade herausgerissen worden sein muss. Den Diebstahl und die Sachbeschädigung hat der Verein gemeldet. Er fällt zeitlich zusammen mit dem Diebstahl der bronzenen Plastik eines Menschenpaars im nahe gelegenen Ebertpark. Die markante Figurengruppe war von dem Künstler Joachim Berthold geschaffen worden. Als Konsequenz hat die Fraktion der Linken im Stadtrat ein nachhaltigeres Sicherheitskonzept für den Park gefordert. Bei einem Termin vor Ort nach dem Diebstahl der Skulptur hätten empörte Parkbesucher die Politiker in dieser Auffassung bestärkt.