Rechtzeitig vor dem Start in die nasskalten Tage ist in Friesenheim ein überdachter Unterstand an einer Haltestelle errichtet worden. Nach eigenen Angaben hatten die Fraktionen der Grünen und der Freien Wähler im Ortsbeirat das Projekt gemeinsam angeregt.

Der Unterstand der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an der Ecke Ebert- und Hohenzollernstraße soll den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs an der Haltestelle Schutz vor Regen und Nässe bieten. „Wir begrüßen die erfreulich rasche Umsetzung des Projekt und danken der Verkehrsgesellschaft RNV dafür auch im Namen aller Fahrgäste“, betonte Hans-Henning Kleb, Ortsbeiratsmitglied der Grünen.

„Ebenso großartig wäre es, wenn nach dem Wechsel der Fahrtrouten durch die Wiederinbetriebnahme der ursprünglichen Linienführung entlang der ehemaligen Pilzhochstraße in der Ludwigshafener Innenstadt auch die Anschlüsse zwischen Bus und Bahn an dieser Ecke in Friesenheim gewährleistet blieben“, wünscht sich Kleb.