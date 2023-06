Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das umstrittene Neubaugebiet am Zehnmorgenweiher in Friesenheim hat am Montag eine weitere Hürde genommen. Nach dem Ortsbeirat hat nun auch Bauausschuss der Offenlage des Bebauungsplans zugestimmt. Nun liegen die Pläne einen Monat öffentlich aus. Mit Einwänden ist zu rechnen.

Es geht um das Gebiet „Luitpoldstraße Nord“ in Friesenheim. Hier gibt es zwischen dem Zehnmorgenweiher und einem Alten- und Pflegeheim ein 1,6 Hektar großes Privatgrundstück,