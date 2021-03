Nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Berthold-Schwarz-Straße (Friesenheim) sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag um 19.30 Uhr packte eine Frau in dem Markt mehrere Lebensmittel in ihren Rucksack, wollte an der Kasse aber nur eine Dose bezahlen. Sie behauptete, dass sie die anderen Lebensmittel woanders gekauft habe und der Kassenzettel dazu in ihrem Auto sei. Laut Polizei sollte sie deshalb von einer Mitarbeiterin zum Auto begleitet werden. Dabei gelang der Täterin die Flucht. Sie ist rothaarig, trug eine dunkle Cappy, einen grünen Kapuzenpullover und eine knielange Tarnhose. Sie war in Begleitung eines etwa 1,70 Meter großen Mannes. Auch er hatte einen vollgepackten Rucksack dabei. Zur Tatzeit trug er ein graues Shirt. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621/963-2222.