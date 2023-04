Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 1688 Straftaten – 55 Fälle weniger als 2019 (-3,2 Prozent) – hat die Polizei im Vorjahr in Friesenheim den zweitgeringsten Wert in den vergangenen fünf Jahren registriert. Die Aufklärungsquote lag bei 59 Prozent. Bei Drogendelikten (+37 Fälle, +31 Prozent) und der Straßenkriminalität (+50 Fälle, +16,4 Prozent) gab es allerdings einen starken Zuwachs, berichtete Polizeirätin Katja Brill dem Ortsbeirat Friesenheim am Dienstag im Rathaus.

Doch selbst wenn es in manchen Bereichen vergleichsweise hohe Anstiege bei den Deliktzahlen gebe, sei das Friesenheimer „Kriminalitätslagebild für 2020“