Aus einer Baustelle ist am Mittwochnachmittag ein 42-Jähriger mit seinem Lkw in die Sternstraße (Friesenheim) eingefahren, als zur gleichen Zeit ein 51-Jähriger mit seinem Fahrrad in die Sternstraße abbiegen wollte, um dort auf dem Fahrradweg weiterzufahren. In dem Moment, als der Lkw-Fahrer aus der Baustelle ausfuhr und der Fahrradfahrer aus der Luitpoldstraße in die Sternstraße abbog, stießen die beiden laut Polizei zusammen. Der 51-jährige Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei.