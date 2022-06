Unter anderem der weitere Ausbau der Stadtbahnlinie 10 in der Hohenzollernstraße steht auf der insgesamt 17 Punkte umfassenden Tagesordnung bei der öffentlichen nächsten Sitzung des Friesenheimer Ortsbeirats am Dienstag, 21. Juni, 16 Uhr (Sitzungszimmer Gemeindehaus, Luitpoldstraße 48). Zudem geht es um das Projekt „Umweltpatenschaften“ sowie um viele Verkehrsfragen, etwa in der Luitpoldstraße. Die „Anlieger frei“-Straße, in der Tempo 30 gilt, leidet unter der Baustelle in der Sternstraße und dem daraus resultierenden Mehraufkommen durch illegalen Durchgangsverkehr. Der Bericht von Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) folgt gleich nach der Einwohnerfragestunde zu Beginn.