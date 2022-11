Unzufrieden zeigte sich der Ortsbeirat Friesenheim am Dienstagabend mit den Haushaltsansätzen für den Ortsbezirk. Das lag nicht allein am Zahlenwerk an sich, sondern auch an der Vorgehensweise der Verwaltung: Denn vorgelegt wurden lediglich zwei Seiten mit geplanten Investitionen im Stadtbezirk selbst, überwiegend Straßensanierungen, sowie übergreifende Investitionen, etwa für E-Ladesäulen oder Fahrradabstellplätze an Schulen im gesamten Stadtgebiet, die sich eben auch in Friesenheim widerspiegeln werden. Erläuterungen dazu gab es nicht. Einen Experten dazu hatte die Verwaltung nicht entsendet, was die Diskussion im Gremium entschieden verkürzte, weil konkrete Antworten etwa zur Verwendung der Straßenausbaubeiträgen oder zur konkreten Erschließung der Straßenbahnlinie 10 ausblieben und alle Fraktionen ihren Unmut über diesen Umgang mit dem Gremium ausdrückten.

Der Etat-Entwurf 2023 für Ludwigshafen, der am 12. Dezember im Stadtrat beraten und beschlossen werden soll, weist einen Fehlbetrag von 98 Millionen Euro aus.