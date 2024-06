Friesenheim bleibt sich treu: Wie bei den beiden Urnengängen 2014 und 2019 dürfte auch diese Stichwahl eine enge Kiste werden. Darauf deutete der erste Wahlgang am 9. Juni hin, als Eva Kraut (68, SPD) mit 41,1 Prozent der Stimmen knapp vor Thorsten Ralle (56, CDU) lag.

„Leider geht’s in die Verlängerung, wir müssen noch einmal unsere Wähler motivieren“, sagt die stellvertretende Ortsvorsteherin. Bei der Stichwahl 2019 habe nur eine Handvoll Stimmen den Unterschied ausgemacht. „Deshalb geht es jetzt um jede Stimme. Ich werde mir die Hacken ablaufen“, kündigt Kraut an.

Eva Kraut (SPD) Foto: SPD

Allzu gerne würde sie ihren Parteikollegen Günther Henkel beerben, der – unter anderem aus gesundheitlichen Gründen – auf eine erneute Kandidatur verzichtete. Er war zehn Jahre Friesenheimer Ortsvorsteher. 2014 setzte er sich hauchdünn gegen Constanze Kraus (CDU) durch, die zunächst als Siegerin gefeiert wurde. Beim Nachzählen lag Henkel dann um wenige Stimmen vorne. Und auch 2019 gegen Thorsten Ralle war es spannend bis zum Schluss. Schließlich neigte sich die Waage mit 50,6 Prozent der Stimmen zugunsten des gebürtigen Schwetzingers.

Angesichts dieser Vorgeschichte würde Ralle das Ortsvorsteheramt in dem 19.000-Einwohner-Stadtteil natürlich liebend gerne für die Union zurückerobern. In der Vor-Henkel-Ära bekleidete es der Mitte Februar 84-jährig verstorbene Carlo Saxl – und zwar von 1999 bis 2014.

Thorsten Ralle (CDU) Foto: CDU

Dass Ralle am 9. Juni nur unwesentlich hinter Kraut lag, stimmt ihn optimistisch. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und freue mich über das Vertrauen der Wähler. Ich gehe zuversichtlich in die Stichwahl“, sagt er.

„Ich will, dass es in Friesenheim in Zukunft wieder mehr ein gesellschaftliches Miteinander gibt“, betont Ralle. Kraut stehe für „Bürgernähe, Erfahrung und Sachverstand“, werben die Genossen für ihre Frontfrau. Ralle wie Kraut sind übrigens am 9. Juni in den Stadtrat gewählt worden. Ein Thema für beide ist die Sanierung der Straßenbahnlinie 10, die sich weiter hinzieht und teurer wird.