Die Mühen des Museumvereins haben sich gelohnt: Eine gut gefüllte Pauluskirche zeigte, wie wichtig den Friesenheimern ihr Stadtteil ist. Galt es doch, die 1250-Jahr-Feier nachzuholen.

Gebührend feiern wollte man in Friesenheim bereits im vergangenen Jahr, bekanntermaßen verhinderte dies jedoch die Corona-Pandemie. Und so war es der Friesenheimer Museumsverein, der sich im Frühjahr der Sache annahm, per Rundruf das Interesse der Vereine an einer Festveranstaltung „1250 plus eins“ abfragte.

Entstanden ist ein feierliches Programm, das am Samstag mit einer Kurzandacht von Pfarrer Thomas Kiefer startete. Wie bewegt die Geschichte Friesenheims in den vergangenen Jahrhunderten war, konnten die Gäste dem Festvortrag von Klaus Jürgen Becker vom Stadtarchiv entnehmen. Mal waren die Friesenheimer protestantisch, mal römisch-katholisch. Im einen Jahr waren sie Pfälzer, dann plötzlich Franzosen – und auch zu Bayern gehörten sie mal. Das für einen Stadtteil recht große Rathaus verdanken sie dem Verlust der Friesenheimer Insel, bekamen sie es doch von den Badenern als Wiedergutmachung.

Bewegte Geschichte

Was einst mit der Schenkung einer Nonne begann, dann mit dem Zusammenschluss von Friesenheim und Ludwigshafen weiterging, stellt heute einen Stadtteil mit rund 19.000 Einwohnern dar. Die Geschichte beinhaltet aber auch Katastrophen: Zum einen waren dies Überschwemmungen und auch Unfälle, wie zum Beispiel die gewaltige Explosion beim schweren BASF-Unglück 1921. So oft Friesenheim in der Vergangenheit Zerstörung hat erfahren müssen, so oft zeigte sich aber auch der Zusammenhalt der Bürger, wenn es um den Wiederaufbau ging. Dies betonte auch Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) in ihrem Grußwort.

Dass die Friesenheimer ihren Sinn für Gemeinschaft nie verloren haben, zeigen auch die Aktivitäten der Karnevalsgesellschaft Eule – für diese sprach Eva Kraut ein Grußwort, das humorvoll auf den Stadtteil einging. Untermalt wurde das Festprogramm von Liedbeiträgen der Chorgemeinschaft und der Schoppensänger. Auch Pfarrer Thomas Kiefer unterstrich, dass das wichtigste im Stadtteil die Menschen seien, die dort lebten. „Die tiefe Verbundenheit der Friesenheimer mit ihrem Stadtteil erkennt man auch an deren Engagement“, schlussfolgerte auch Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD).

Ausklang in der Kirchturmklause

Nicht zuletzt spielte er damit auch auf den Förderkreis der Pauluskirche an, die mit Blick auf den Friesenheimer Kerwestart am kommenden Wochenende die Kirchturmklause bereits eine Woche früher aufgebaut hatte als üblich. Und so konnte in diese bereits zum gemütlichen Ausklang des Festakts zur nachgeholten Friesenheimer 1250-Jahrfeier eingeladen werden.