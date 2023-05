Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Im TVH-Sportzentrum von Hochdorf ist am Samstag mit dem VfL Gummersbach ein großer Name zu Gast. Dabei geht es für Gastgeber mHSG Friesenheim-Hochdorf gegen die Bundesligareserve um wichtige Punkte in der Dritten Handballliga.

Das vergangene Wochenende verlief ganz und gar nicht nach dem Geschmack der Spielgemeinschaft aus Hochdorf und Friesenheim. Die deftige Niederlage (29:36) beim Vorletzten HSG Pohlheim hatte so niemand auf