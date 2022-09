Rein formal hat der Ortsbeirat Friesenheim am Dienstagabend den Weg für die Bebauung „Luitpoldstraße Nord“ freigemacht. Nachdem der Bau- und Grundstücksausschuss bereits seine Zustimmung signalisiert hatte, kann der Stadtrat damit am 19. September den neuen Bebauungsplan endgültig beschließen.

Hans-Henning Kleb (Grüne) blieb bei seiner Ablehnung. „Wir haben aus Friesenheim viel Ablehnung für das Projekt erhalten“, erklärte er. Die Verdichtung in Richtung Zehnmorgenweiher sei nicht kostengünstig und auch nicht ökologisch.

Widerspruch der Verwaltung

Stimmt nicht, hielt ihm Hanno Babelotzky (Stadtverwaltung) entgegen. So werde das Wäldchen erst durch die Neufassung des Bebauungsplans geschützt und sogar vergrößert. Außerdem seien im Vertrag mit dem Bauträger mehrere Parameter festgelegt worden. So müsse dieser nicht nur innerhalb von zwei Jahren nach Beschlussfassung seinen Bauantrag gestellt und das Projekt innerhalb von fünf Jahren fertiggestellt haben, sondern es sei auch ein Wohnobjekt für Betreutes Wohnen, Photovoltaikanlagen auf den Dächern und die Anbindung an die Fernwärme vorgeschrieben. „Alle Einwendungen und auch die Belange des Naturschutzes wurden ausreichend berücksichtigt“, betonte Babelotzky.

Für 160 Menschen

Dem schloss sich die Mehrheit des Rats an. „Irgendwann entscheiden demokratische Mehrheiten“, erklärte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) und freute sich über das geschlossene Votum von CDU, SPD und FWG.

Auf dem 16.000 Quadratmeter großen Privatgrundstück entsteht Wohnraum für 160 Menschen: vier Einfamilienhäuser, 16 Doppelhaushälften und zwei Mehrfamilienhäuser mit Betreutem Wohnen. 17 Millionen Euro werden investiert.