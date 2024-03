Der Ortsbeirat Friesenheim trifft sich am Dienstag, 26. März, 16 Uhr, Gemeindehaus, Luitpoldstraße 48, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung. Unter anderem wird in Nachfolge von Constanze Kraus (CDU), die in den Stadtteil Süd umgezogen ist, ein neues Ortsbeiratsmitglied verpflichtet. Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) legt seinen Bericht vor. Nach der Einwohnerfragestunde geht es um den Sachstand bei der Umorganisation des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe. Die Instandsetzung des Wegs zum Hintereingang des Friedhofs, die Verbesserung der Einmündung der Ruthen- in die Brunckstraße, die Ampelschaltung an der Kreuzung Kreuz-/Luitpoldstraße, Stellplätze für E-Roller, Car-Sharing-Angebote sowie weitere Verkehrsfragen sind Gegenstand von Anträgen der Fraktionen. Insgesamt werden zwölf Tagesordnungspunkte abgearbeitet.