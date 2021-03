Weil Gasgeruch gemeldet wurde, ist die Feuerwehr am Montagnachmittag um kurz nach 14.30 Uhr zu einem Einsatz in Friesenheim ausgerückt. In einem Haus in der Taubenstraße war Gas ausgetreten. Laut Feuerwehr konnte die Zufuhr aber bereits durch die betroffenen Personen vor Ort gestoppt werden, so dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Feuerwehr führte anschließend noch Messungen in dem Gebäude durch. Zu Schaden kam niemand. Laut den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) war es bei Arbeiten im Haus zu dem Vorfall gekommen. Auch die TWL wurden – wie routinemäßig in solchen Fällen – zu dem Einsatz hinzugerufen.