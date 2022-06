In Friesenheim soll in diesem Jahr wieder Kerwe gefeiert werden. Mit einem einstimmigen Votum unterstützte der Ortsbeirat am Dienstagabend den Antrag von Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) für einen Auftrag an die Marketinggesellschaft Lukom als Organisator. „Wir sollten uns das wieder trauen“, hatte Henkel vorab geworben und auch schon erste Gespräche geführt. Pfarrer Thomas Kiefer von der Pauluskirche habe sich für einen ökumenischen Gottesdienst bereiterklärt, die Vereine wissen Bescheid und auch Familie Enzenauer stehe für eine Öffnung der „Schwarzen Katz“ als Kerwelokal bereit. Gefeiert werden soll vom 23. bis 26. September. Ob auch der Dienstag, 27. September, noch zur Veranstaltung gehört, wollte Henkel der Lukom und den Schaustellern überlassen. Offen sei aktuell allerdings noch die Frage nach einem großen Festzelt. „Ich weiß, dass die Lukom dafür bei zwei Betreibern angefragt hat, aber denen war das Risiko in der aktuellen Situation zu groß“, so Henkel. Ein Problem sei das aber nicht. „Die Lukom kann auch mit einer kleinteiligeren Gastronomie arbeiten.“