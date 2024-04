Erneut sind laut Polizei mehrere Fächer einer Paketstation aufgebrochen worden. Dieses Mal schlugen die Täter zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Carl-Bosch-Straße (Friesenheim) zu. Die genaue Schadenshöhe und ob Pakete entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Bereits zwischen dem 24. und dem 25. April haben Unbekannte laut Polizei in Friesenheim mehrere Fächer einer Paketstation in der Anilinstraße aufgebrochen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten geben könnte, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.