In einer Kleingartenanlage in der Friesenheimer Brunckstraße sind laut Polizei ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Gartenhaus eingebrochen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Einbrecher sich dort eine Mahlzeit zubereitet hat. „Er bediente sich an den vorgefundenen Lebensmitteln“, heißt es im Polizeibericht. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Sonntagabend 17 Uhr und Donnerstagabend 18 Uhr. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 100 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.