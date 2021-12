Ein Mitarbeiter eines Baumarktes in der Industriestraße hat am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr beobachtet, wie ein Mann sich mehrere Artikel wie LED-Deckenleuchten, Bohrhammer und Winkelschleifer im Wert von knapp 900 Euro nach und nach im Markt bereitlegte und diese in der Nähe eines äußeren Zauns versteckte. Als der Mitarbeiter ihn daraufhin ansprach, rannte der 30-jährige Mann laut Polizei davon, kletterte über einen etwa vier Meter hohen Außenzaun, fiel diesen hinunter und verletzte sich. Wie die Beamten weiter mitteilen, verweigerte der betrunkene Täter jegliche Aussage. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.