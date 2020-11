Ludwigshafen. Unbekannte haben am Sonntag zwischen 8 und 22 Uhr in Friesenheim drei Autos zerkratzt und so einen Schaden von 2500 Euro verursacht. Alle drei Wagen standen laut Polizei in der Erasmus-Bakke-Straße. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.