Die am Dienstag verkündete Koalition zwischen CDU, FDP und Linker im Friesenheimer Ortsbeirat ist bereits wieder Geschichte. Laut einem Grundsatzbeschluss der Bundes-CDU sind auch auf kommunaler Ebene Koalitionen zwischen Christdemokraten und Linkspolitikern nicht möglich. Der Friesenheimer CDU-Ortsverbandsvorsitzende und Ortsbeiratsfraktionschef Thorsten Ralle hatte in der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend die Fraktionsgemeinschaft von CDU, FDP und Linke angekündigt. Ralle wollte damit die SPD-Mehrheit im Ortsbeirat brechen. Der Ludwigshafener CDU-Parteichef Torbjörn Kartes schaltete sich am Mittwoch ein und sprach ein Machtwort: „Die Entscheidung hatte mich auch überrascht. Ich hatte im Vorfeld keine Kenntnis davon. Die Beschlusslage in dieser Frage ist völlig klar, getroffen und bestätigt auf Bundesparteitagen der CDU: Es gibt keine formale Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke. Deshalb habe ich unmittelbar, nachdem ich davon erfahren habe, mit den Parteifreunden in Friesenheim Kontakt aufgenommen. Mein Eindruck ist, dass man die Problematik in dieser Tragweite vor Ort nicht erkannt hatte. “ Am Donnerstagmorgen erklärte Ralle in einer Pressemitteilung, dass er die Fraktionsgemeinschaft nun nur noch mit der FDP bilden werde – die Linke bleibe außen vor. Aufgrund der Beschlusslage der CDU sei es geboten das ursprünglich angekündigte Vorhaben zurückzunehmen.