Mit mindestens 1,29 Promille Alkohol im Blut hat eine 27-jährige Fahrerin in der Nacht von Montag auf Dienstag in Friesenheim einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von rund 17.500 Euro verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte die Frau kurz nach Mitternacht in der Kreuzung Stern- und Carl-Bosch-Straße beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Fahrers missachtet. Beim Zusammenprall verletzte sich die Frau leicht, der 54-Jährige blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 27-Jährigen fest, was sich durch den Atemalkoholtest bestätigte. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet, ihr Führerschein wurde sichergestellt.