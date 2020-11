Mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen hat der Ortsbeirat Friesenheim am Dienstagabend der Stadtverwaltung Katja Remmlinger als ehrenamtliche Fahrradbeauftragte für den Stadtteil vorgeschlagen. Sie soll Bürger künftig für die Belange von Fahrradfahrern einbinden, heißt es dazu in der Stellenbeschreibung der Verwaltung. Dies war Reinhard Herzog (CDU) zu allgemein. Er hätte vor seiner Zustimmung gerne genauere Aufgaben und Befugnisse der Fahrradbeauftragten erfahren, enthielt sich daher der Stimme. Sein Fraktionsvorsitzender Thorsten Ralle störte sich eher am Vorgehen von Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Dieser hatte den Vorschlag als Antrag des Ortsvorstehers formuliert, als Ergebnis eines Workshops des Ortsbeirates. „Uns war versprochen worden, dass die Fraktionen zunächst ein Protokoll dieses Workshops erhalten, um dann gemeinsame Anträge zu formulieren“, klagte Ralle und sah darin einen schlechten Stil des Ortsvorstehers. Mit dem Inhalt des Antrags selbst hatte er keine Probleme.